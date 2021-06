© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il via libera del Comitato tecnico scientifico (Cts) a togliere la mascherina all'aperto "è una buona notizia, ma credo sia bene continuare comunque a usare la massima precauzione almeno fino a quando la copertura vaccinale non sarà sufficientemente estesa". Lo ha chiarito il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, ospite di "Canale Italia". (Rin)