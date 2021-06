© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, in un'intervista a Rainews24, ha dichiarato di confidare nella riforma degli ammortizzatori entro l'estate. "Siamo all'ultimo miglio", ha sottolineato il ministro, che ha aggiunto come si stia ora definendo il veicolo normativo per la riforma. (Rin)