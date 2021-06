Regionali Calabria: Meloni, Occhiuto persona di grande autorevolezza e esperienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo scelto una persona di grande autorevolezza ed esperienza. Conosco Occhiuto, ho avuto occasione di ammirarlo nel suo lavoro parlamentare. Lavoriamo per continuare un impegno portato avanti in questi mesi che ci ha dato grandi soddisfazioni". Lo ha affermato il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, nel suo intervento in collegamento alla conferenza stampa a Lamezia Terme di presentazione del candidato presidente della regione Calabria, Roberto Occhiuto, e del candidato vicepresidente Nino Spirlì. (Rin)