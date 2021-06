Etiopia: dipartimento di Stato Usa chiede ritiro "immediato e verificabile" delle truppe eritree dal Tigrè

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno nuovamente condannato la presenza delle truppe eritree nel Tigrè, in Etiopia, chiedendone il ritiro "immediato e verificabile" dalla regione lacerata dal conflitto. "Rimaniamo seriamente preoccupati per il fatto che le forze governative eritree continuino a commettere violazioni dei diritti umani, tra cui esecuzioni extragiudiziali, stupri e violenze sessuali", ha affermato in una nota Allison Lombardo, vice segretario dell'Ufficio per gli affari internazionali del dipartimento di Stato Usa, definendo "credibili" le informazioni secondo cui le forze eritree stanno rimpatriando con la forza i rifugiati eritrei ed esprimendo preoccupazione per il loro ruolo nell'impedire l'accesso umanitario alle popolazioni nel Tigrè. “Chiediamo che i responsabili di violazioni dei diritti umani o violazioni del diritto internazionale siano indagati e ritenuti responsabili", ha aggiunto la funzionaria. Le dichiarazioni statunitensi cadono dopo che ieri il premier etiope Abiy Ahmed ha dichiarato che il suo governo "continuerà a lavorare" con le truppe eritree che combattono nella regione settentrionale del Tigrè e sta collaborando anche con le truppe sudanesi: nel corso di un'intervista esclusiva all'emittente "Bbc", Ahmed non ha precisato in che modo verranno inquadrate le collaborazioni con i due eserciti, confermando tuttavia di fatto che le truppe eritree e sudanesi si trovano ancora in territorio etiope. Sia l'Etiopia che l'Eritrea hanno per mesi negato la presenza di militari eritrei nel Tigrè, nonostante molteplici testimonianze oculari, fino a quando nel marzo scorso l'ammissione è arrivata da parte dello stesso premier etiope. (segue) (Nys)