Etiopia: dipartimento di Stato Usa chiede ritiro "immediato e verificabile" delle truppe eritree dal Tigrè (2)

- La scorsa settimana l'ambasciatore etiope alle Nazioni Unite, Taye Atske Sellasie Made, ha garantito a nome del suo governo che le truppe eritree che hanno combattuto nella regione del Tigrè se ne andranno "presto" e che eventuali ritardi sono dovuti solo ad "alcuni problemi tecnici". Sellasie è intervenuto dopo una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nella quale il sottosegretario generale per gli Affari umanitari e coordinatore dei soccorsi d'urgenza delle Nazioni Unite, Marc Lowcock, ha dichiarato che "nessuno dovrebbe essere sorpreso di vedere una replica" della devastante carestia che ha colpito l'Etiopia nel 1984 se la violenza non si ferma e le truppe eritree non si ritirano. L'ambasciatore ha ribadito che su questo punto c'è stato un impegno da parte del governo etiope e che "anche gli eritrei sono molto chiari" sul ritiro da effettuare. Nonostante ciò, di recente il governo etiope è tornato a negare che una carestia sia in corso nel Paese. (segue) (Nys)