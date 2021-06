Etiopia: dipartimento di Stato Usa chiede ritiro "immediato e verificabile" delle truppe eritree dal Tigrè (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 3 giugno il portavoce del primo ministro etiope Abiy Ahmed, Billene Seyoum, ha dichiarato nel corso di un briefing con la stampa che l'Eritrea ha iniziato a ritirare le sue truppe dalla regione del Tigrè. La decisione, ha detto Seyoum, è stata presa dopo una richiesta ufficiale da parte del governo etiope. Il ritiro delle truppe eritree dal Tigrè, la cui presenza era stata a lungo negata sia dal governo di Addis Abeba che da quello di Asmara, è stato annunciato nei mesi scorsi dal premier Ahmed in occasione di una sua visita in Eritrea, tuttavia finora non vi sono state evidenze di un effettivo ritiro mentre si sono moltiplicate le denunce di presunte atrocità commesse dai militari eritrei con la complicità di quelli etiopi. Sia l'Etiopia che l'Eritrea hanno per mesi negato la presenza di militari eritrei nel Tigrè, nonostante molteplici testimonianze oculari, fino a quando nel marzo scorso l'ammissione è arrivata da parte del primo ministro Abiy Ahmed. (segue) (Nys)