Imprese: Wetaxi e Trenitalia insieme per far ripartire viaggi e turismo

- Wetaxi dà il via all'estate italiana in sicurezza unendo le forze con Trenitalia (Gruppo Fs Italiane) per affiancare la velocità e la comodità dei treni alla capillarità del servizio taxi. Stando al relativo comunicato stampa, le parti hanno annunciato una partnership esclusiva che unisce la capillarità del servizio taxi alla velocità e comodità dei treni, garantendo agli utenti vantaggi esclusivi e la possibilità di arrivare ovunque: attraverso una serie di servizi e iniziative dedicate, gli utenti di Wetaxi e Trenitalia potranno pianificare facilmente i propri itinerari e viaggiare con la tariffa massima garantita. “La mission di Wetaxi è da sempre quella di rendere più semplice e sostenibile il muoversi in taxi, per vivere al meglio le città e tutto il territorio italiano: ora insieme a Trenitalia rendiamo questo obiettivo sempre più concreto, raggiungiamo gli utenti in maniera capillare e creiamo una rete di mobilità di trasporto pubblico sempre più integrata e al servizio dei cittadini”, ha commentato Massimiliano Curto, amministratore delegato di Wetaxi. (Com)