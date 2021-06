Etiopia: elezioni parlamentari, risultati ufficiali attesi entro 10 giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I risultati ufficiali delle elezioni generali in Etiopia a livello nazionale saranno annunciati entro dieci giorni. Lo ha reso noto il Consiglio elettorale nazionale etiope (Nebe) in un comunicato, precisando che i risultati preliminari saranno invece annunciati non appena il voto si sarà concluso in tutte le regioni. Nel frattempo gli elettori della regione di Sidama, nell'Etiopia sud-occidentale, si sono recati alle urne oggi con un giorno di ritardo. Il voto è stato boicottato da diversi partiti dell'opposizione oromo, mentre il leader dell'opposizione Berhanu Nega ha affermato che il suo partito Ezema (Cittadini etiopi per la giustizia sociale) ha presentato 207 denunce dopo che funzionari e milizie locali nella regione di Amhara e nella Regione delle nazioni, delle nazionalità e dei popoli del sud hanno bloccato gli osservatori del partito. In realtà si è trattato di un voto incompleto: in oltre 100 delle 547 circoscrizioni del Paese, infatti, i seggi non sono stati neppure aperti a causa di problemi legati alla sicurezza o a difficoltà organizzative. È il caso, ad esempio, della regione separatista del Tigrè, devastata da una sanguinosa guerra civile scoppiata nel novembre scorso: nella regione, che esprime 38 membri della Camera dei rappresentanti dei popoli (la camera bassa dell'Assemblea parlamentare federale etiope), e nelle altre in cui non si è potuto votare - nella regione dei Somali e in quella di Harar - le elezioni dovrebbero svolgersi il prossimo 6 settembre. (segue) (Res)