Etiopia: elezioni parlamentari, risultati ufficiali attesi entro 10 giorni (3)

- Un idillio che, tuttavia, è durato poco dal momento che Ahmed – primo premier oromo nella storia dell’Etiopia – ha ben presto ha finito per inimicarsi dapprima la sua stessa etnia di appartenenza, poi l’etnia tigrina, la cui egemonia sulla vita politica, economica e sociale dell’Etiopia ha iniziato a vacillare con la salita al potere di Ahmed e la firma della Dichiarazione di pace con l’Eritrea (da sempre nemico giurato dei tigrini). I nazionalisti oromo accusano in particolare Ahmed di non aver fatto abbastanza per la loro emancipazione dopo decenni di dominio tigrino e di aver “annacquato” le differenze etniche (in Etiopia convivono più di 80 gruppi etnici) su cui si basa la Costituzione federale etiope. La goccia che ha fatto traboccare il vaso, in tal senso, è stata la creazione del Partito della prosperità (Pp), nato dalla fusione dei partiti – eccezion fatta per il Fronte di liberazione del popolo del Tigrè (Tplf), messo al bando da Ahmed – che costituivano il Fronte democratico rivoluzionario del popolo etiope (Eprdf), la coalizione che ha guidato il Paese dalla caduta del dittatore Mengistu Haile Mariam, nel 1991. (Res)