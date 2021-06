Hong Kong: Carrie Lam, legge sulla sicurezza nazionale "non è guscio vuoto" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È la seconda volta che "Apple Daily" è stato inquisito da quando la legge sulla sicurezza nazionale per Hong Kong è entrata in vigore il 30 giugno 2020. Sul giornale, fondato dal magnate filo-democratico Jimmy Lai, pendono numerose accuse tra cui "cospirazione per collusione con Paesi stranieri per mettere in pericolo la sicurezza nazionale", ha dichiarato un portavoce dell'Ufficio del Commissario del ministero degli Esteri cinese nella Regione amministrativa speciale (Ras) di Hong Kong. Nei giorni passati, Pechino ha invitato i Paesi e i media occidentali a smettere di "minare lo stato di diritto di Hong Kong con il pretesto della libertà di stampa" e di interferire con gli "affari interni del Paese". Le dichiarazioni sono giunte in risposta ad alcuni politici occidentali e media stranieri che avrebbero "diffamato le azioni delle forze dell'ordine della polizia di Hong Kong contro i cinque dirigenti di 'Apple Daily' e le società annesse". (segue) (Cip)