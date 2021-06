Russia: Putin su "Die Zeit", favorevoli a ripristino partenariato con l'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia è per il ripristino del partenariato con l'Europa, abbiamo molti argomenti di Interesse reciproco. Lo ha scritto il presidente russo Vladimir Putin nell'articolo "Siate aperti nonostante il passato" pubblicato sul settimanale tedesco “Die Zeit”, in concomitanza con l'80mo anniversario dell'inizio della Grande guerra patriottica (così in Russia si definisce la Seconda guerra mondiale). "Lo ripeto ancora: la Russia è a favore del ripristino di un partenariato globale con l'Europa. Abbiamo molti temi di reciproco interesse: la sicurezza e stabilità strategica, l’assistenza sanitaria e l’istruzione, la digitalizzazione, l’energia, la cultura, la scienza e la tecnologia, la risoluzione dei problemi ambientali e del cambiamento climatico", ha osservato Putin. "Ora l'intero sistema di sicurezza europeo è fortemente degradato. Le tensioni crescono, i rischi di una nuova corsa agli armamenti si stanno concretizzando. Ci mancano le enormi opportunità che la cooperazione ci offre, soprattutto perché è così importante ora che tutti ci troviamo di fronte a sfide comuni: la pandemia e le sue terribili conseguenze socioeconomiche", ha scritto Putin. (segue) (Geb)