Russia: Putin su "Die Zeit", favorevoli a ripristino partenariato con l'Europa (2)

- Nell’articolo, il capo dello Stato russo ricorda la lotta contro il nazismo. "La memoria degli eroi che hanno combattuto contro il nazismo è per noi sacra. Ricordiamo con gratitudine gli alleati della coalizione anti-hitleriana, i partecipanti alla Resistenza, gli antifascisti tedeschi che hanno favorito la vittoria comune", si legge nell’articolo. "Vorrei sottolineare che la riconciliazione storica del nostro popolo e dei tedeschi che vivevano sia nell'est che nell'ovest della Germania unita ha svolto un ruolo colossale per la formazione dell’Europa come la vediamo ora", ha scritto il presidente russo. "Penso prima di tutto che l'intera storia del dopoguerra confermi che la prosperità e la sicurezza del nostro continente comune sono possibili solo attraverso gli sforzi congiunti di tutti i Paesi, compresa la Russia. Perché la Russia è uno dei più grandi Stati europei. E sentiamo il nostro inestricabile legame culturale e storico con l'Europa", ha proseguito. Putin ha quindi ribadito che la Russia è aperta alla cooperazione. "Ciò è confermato dalla nostra idea di creare uno spazio comune per la cooperazione e la sicurezza dall'Atlantico all'Oceano Pacifico, che includerebbe vari formati di integrazione, tra cui l'Unione europea e l'Unione economica eurasiatica", si legge nell'articolo. (Geb)