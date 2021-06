Taiwan: Covid, autorità sanitarie escludono mix di dosi vaccinali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'opzione di somministrare dosi di differenti vaccini non sarà concessa al pubblico di Taiwan, poiché non ci sono ancora prove scientifiche sufficienti che dimostrino l'efficacia e la sicurezza di tale pratica. Lo ha dichiarato oggi in una conferenza stampa il vicepresidente del Centro epidemiologico di Taiwan (Cecc), Chen Tsung-yen. Anche il ricercatore medico taiwanese e coordinatore del comitato consultivo del Cecc, Chang Shan-chwen, ha messo in guardia dalla somministrazione ai medesimi soggetti di dosi di vaccini differenti. Inoltre, il vicepresidente ha anche chiesto a tutte le contee e le città di continuare a mantenere le precauzioni per la prevenzione dell'epidemia, nonostante la diminuzione dei nuovi casi registrati. "I governi locali dovrebbero dare la priorità ai casi di monitoraggio, osservare l'impatto della Festa delle barche drago e rafforzare i regolamenti per garantire che il coronavirus non si ripresenti", ha dichiarato il vicepresidente Chen. (Cip)