Centrodestra: Tajani (FI), partito unico obiettivo per guidare Paese fino al 2050

- Il partito unico è un "grande obiettivo per governare il Paese dopo le prossime elezioni politiche", affinché "il centrodestra possa essere una grande forza per guidare il Paese fino al 2050". Lo ha dichiarato il vicepresidente e coordinatore nazionale di Forza Italia (FI), Antonio Tajani, ospite a "24 Mattino" su Radio24. Il vicepresidente FI non teme di essere "divorato dalla Lega": per avere un partito unico "si deve fare insieme anche a Fratelli d'Italia e ad altre forze politiche". (Rin)