Russia: principali emittenti Tv annunciano tre ore di trasmissione per Linea diretta di Putin

- Le principali emittenti televisive russe "Primo canale", "Rossija 1" e "Ntv" hanno fissato tre ore di trasmissione per la Linea diretta, il tradizionale appuntamento che vede il presidente russo, Vladimir Putin, rispondere alle domande della popolazione. È quanto emerge dal palinsesto pubblicato dalle emittenti televisive. La Linea diretta, in cui il presidente risponde alle domande dirette dei cittadini, si terrà il 30 giugno alle 12:00 di Mosca (le 11:00 in Italia). Secondo il palinsesto delle tre emittenti la trasmissione di Linea diretta durerà fino alle 15:00 (le 14:00 in Italia). (Rum)