Catalogna: Casado (Pp), ricorreremo alla Corte suprema contro indulto a indipendentisti

- Il Partito popolare (Pp) spagnolo ricorrerà alla Corte suprema contro gli indulti che il governo concederà oggi ai nove leader indipendentisti catalani in carcere per il referendum illegale di autodeterminazione in Catalogna del 2017. Lo ha annunciato in un'intervista radiofonica ad "Onda Cero" il leader popolare, Pablo Casado, spiegando che il suo partito ha già raccolto fino a questo momento oltre 300 mila firme contro questa misura. "Crediamo che sia il modo più pacifico e sereno per mostrare il nostro rifiuto", ha evidenziato Casado. "Quando il Parlamento viene messo a tacere dobbiamo passare attraverso questo canale. Non stiamo manifestando nelle strade contro la concordia. Ci sentiamo ingannati", ha attaccato il presidente del Pp, accusando gli indipendentisti catalani di "mentire sempre" e di essere pronti ad attaccare nuovamente l'unità dello Stato. (Spm)