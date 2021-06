Editoria: Lagardere, "Europe 1" non diventerà un "media d'opinione"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'emittente radiofonica francese "Europe 1" non diventerà un "media d'opinione". Lo ha detto in un'intervista rilasciata al quotidiano "Le Figaro" Arnaud Lagardère, direttore dell'omonimo gruppo, per rispondere alle proteste della redazione di "Europe 1", che contesta l'arrivo e le conseguenti pressioni del gruppo Canal+ di Vincent Bolloré. "C'è un vero interesse nello stringere un partenariato molto forte con il gruppo Canal+", ha detto Lagardère, ricordando che la stazione radiofonica ha perso 26 milioni di euro per due anni di seguito e nel 2021 la tendenza si dovrebbe confermare. "Non capisco la loro preoccupazione. La loro agitazione è curiosa e ingiusta", ha detto il dirigente parlando delle proteste della redazione. (Frp)