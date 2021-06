Imprese: Intesa Sanpaolo per l’idrogeno pulito, prima banca italiana nella Echa della Commissione europea (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intesa Sanpaolo, prosegue la nota, ha partecipato al programma Ipcei della Commissione europea fin dal 2019, ponendo particolare attenzione alla filiera dell’idrogeno pulito: la banca si è anche impegnata a facilitare l’accesso al programma per le imprese avviando iniziative volte a verificare la sostenibilità finanziaria dei loro progetti. Con il programma Ipcei, le imprese europee che presenteranno progetti legati alla produzione, allo stoccaggio, all’utilizzo e alla commercializzazione dell’idrogeno pulito potranno ricevere contributi a fondo perduto e finanziamenti sia dall’Ue sia dai governi nazionali, in esenzione alle normative sugli aiuti di stato e fino alla copertura complessiva del 100 per cento dei costi ammissibili entro i limiti del funding gap. “L’idrogeno pulito è la chiave per accelerare la transizione energetica di molti settori produttivi e consentirà di applicare l’economia circolare a contesti oggi impensabili, con indubbi benefici ambientali e importanti ricadute sociali”, ha commentato Mauro Micillo, chief della divisione Imi Corporate and Investment Banking di Intesa Sanpaolo. “La tecnologia va sviluppata, industrializzata e resa via via sempre più efficiente e conveniente: l’Unione europea è fortemente decisa a diventare leader industriale a livello mondiale in alcuni settori tecnologici chiave, come l’idrogeno: e la Echa ha la missione di attuare la nuova strategia europea per l'idrogeno e costruire una serie di progetti per aumentare la produzione e la domanda di idrogeno pulito”, ha concluso. (Com)