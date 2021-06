Euro 2020: M5s, giusto pensare a piano B, Roma c'è

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel pieno rispetto delle scelte che verranno dalla Uefa, sarebbe obiettivamente poco giustificabile giocare la final four degli Europei di calcio in un contesto di risalita dei contagi e di potenziale rischio. È giusto pensare a un piano B rispetto a Londra". Così in una nota la capogruppo del Movimento 5 Stelle in commissione Istruzione, Sport e Cultura al Senato Danila De Lucia. "Se si andasse in questa direzione, come ha rimarcato la sindaca Raggi, l'opzione Roma è assolutamente valida e troverebbe la città e il Paese decisamente pronti. Dopo il successo della cerimonia di apertura, lo Stadio Olimpico sarebbe il contesto più prestigioso e importante per ospitare la conclusione di Euro 2020 in piena sicurezza", conclude.(Com)