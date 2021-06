Ucraina: Putin su "Die Zeit", nel 2014 colpo di Stato Usa e Paesi Ue lo hanno sostenuto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno orchestrato un colpo di stato in Ucraina nel 2014 e i Paesi europei lo hanno sostenuto debolmente, il che ha portato a una spaccatura all'interno del Paese e alla separazione della Crimea. Lo ha scritto il presidente russo Vladimir Putin nell'articolo "Siate aperti nonostante il passato" pubblicato sul settimanale tedesco “Die Zeit”, in concomitanza con l'80mo anniversario dell'inizio della Grande guerra patriottica (così in Russia si definisce la Seconda guerra mondiale). Il capo dello Stato ha anche notato che molti Paesi hanno dovuto affrontare un ultimatum: stare al fianco dell'Occidente o con la Russia, ed è stata questa politica aggressiva che ha portato alla tragedia ucraina. "In effetti, era un ultimatum. A quali conseguenze ha portato una politica così aggressiva, vediamo nell'esempio della tragedia ucraina del 2014. L'Europa ha sostenuto attivamente il golpe armato anticostituzionale in Ucraina", scrive il presidente. "Ecco come è iniziato tutto. Perché ciò doveva accadere? Quando il presidente in carica all’epoca Viktor Yanukovich aveva già accettato tutte le richieste dell'opposizione. Perché gli Stati Uniti hanno organizzato un colpo di stato e i paesi europei lo hanno inconsapevolmente sostenuto, provocando una spaccatura nella stessa Ucraina e il ritiro della Crimea dalla sua composizione", ha scritto Putin. (segue) (Rum)