Ucraina: Putin su "Die Zeit", nel 2014 colpo di Stato Usa e Paesi Ue lo hanno sostenuto (2)

- Nel suo articolo, Putin ha parlato dell'espansione della Nato, che, a suo avviso, ha di fatto seppellito le speranze per un continente senza linee di divisione. “Ciò che, tra l'altro, fu avvertito a metà degli anni Ottanta da uno dei leader del Partito socialdemocratico tedesco, Egon Bahr, che propose di ricostruire radicalmente l'intero sistema di sicurezza europeo dopo l'unificazione della Germania, sia con la partecipazione dell'Unione sovietica (Urss) e negli Stati Uniti. Ma nessuno in Urss o negli Stati Uniti o in Europa hanno voluto ascoltarlo allora", ha scritto Putin. "Nella logica della costruzione di una Grande Europa unita da valori e interessi comuni, la Russia ha cercato di sviluppare le sue relazioni con gli europei. Sia noi che l'Unione europea abbiamo fatto molto in questo percorso. Ma ha prevalso un approccio diverso. Si basava sull'espansione dell'Alleanza atlantica, che essa stessa rappresenta una reliquia della Guerra Fredda. Dopotutto, è stata creata per affrontare i problemi di quell'epoca ", ha aggiunto il presidente russo. (Rum)