Regno Unito: fonti stampa, da agosto turisti vaccinati non saranno soggetti a quarantena

- Il governo britannico starebbe studiando delle misure che permetterebbero ai turisti britannici vaccinati di andare all'estero verso Paesi nella cosiddetta "lista gialla" e poi rientrare nel Regno Unito senza dover osservare i canonici dieci giorni di autoisolamento previsti oggi. Lo rivela il quotidiano "The Times". La misura sarebbe allo studio per partire poi ad agosto, e potrebbe essere annunciata già giovedì 24 giugno. Nella stessa giornata, il governo dovrebbe aggiornare le proprie restrizioni di viaggio, spostando Paesi nelle tre liste (verde, gialla e rossa) a seconda del numero di casi Covid aggiornato. Ci si attende alcuni Paesi vengano aggiunti alla lista verde, al ritorno dai quali non ci sono misure di autoisolamento, ma fonti interne al governo tuttavia hanno smontato le speranze di un'apertura di massa ai viaggi internazionali questa settimana, insistendo che solo "una manciata" di Paesi stia venendo considerata per l'aggiunta in lista. Le stesse fonti, citate dal quotidiano, riportano che "la scienza ci dice che potremmo aggiungere molti Paesi alla lista verde, ma alcuni ministri stanno scegliendo un approccio diverso". (Rel)