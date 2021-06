Roma: travolto da un'auto porta a spasso il cane, gravissimo, si cerca investitore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato travolto da un'auto mentre portava a spasso il cane, questa mattina, intorno alle 7:30. L'investitore è fuggito senza prestare soccorso. Il cane è morto sul colpo, mentre l'uomo, un 69enne, è gravissimo. Sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale sul luogo dell'incidente, in via Nomentana, all'incrocio via Val D’Ossola. Sono scattate immediatamente le indagini da parte dei caschi bianchi del III Gruppo Nomentano che, dai primi accertamenti eseguiti sul luogo, hanno già acquisito alcuni elementi sul mezzo investitore. Il cane è morto sul posto, mentre il suo padrone è stato portato al Policlinico Umberto I in codice rosso. Sono tutt'ora in corso i rilievi da parte degli agenti per ricostruire quanto accaduto e risalire al responsabile, anche attraverso la raccolta di testimonianze e l’acquisizione di immagini di video sorveglianza della zona. (Rer)