Arabia Saudita: ministro Esteri incontra direttore Aiea, focus su accordo nucleare Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’Arabia Saudita, il principe Faisal bin Farhan al Saud, ha incontrato ieri a Vienna il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), Rafael Mariano Grossi per discutere del programma nucleare dell’Iran. Lo rende noto il ministero degli Esteri in un messaggio sul suo profilo Twitter. Secondo quanto riferisce il dicastero di Riad, nel colloquio con Grossi il principe Bin Farhan ha posto l’accento sull’importanza di effettuare un’ispezione completa di tutti i siti nucleari iraniani. Durante l'incontro, il ministro saudita e Grossi, hanno affrontato il tema del programma nucleare iraniano e di come fermare le violazioni delle norme internazionali da parte del Paese, considerate una minaccia per il mantenimento della sicurezza e la stabilità nella regione. Le due parti hanno anche discusso dell'importanza di aderire agli standard internazionali sull'energia nucleare al fine di favorire uno sviluppo sostenibile a livello globale. All'incontro ha partecipato anche il principe Abdullah bin Khalid bin Sultan al Saud, ambasciatore dell'Arabia Saudita in Austria.(Res)