Afghanistan: premier ceco Babis, forse è stato prematuro ritirarsi

- Forse il ritiro delle truppe Nato dall'Afghanistan è stato prematuro. Lo ha detto il primo ministro ceco, Andrej Babis, intervenendo all'apertura della conferenza "La nostra sicurezza non può essere data per scontata" al Castello di Praga. Il capo del governo ha espresso perplessità nei confronti di un ritiro che considera prematuro ma al quale la Repubblica Ceca si adegua. Segnala però anche la volontà di "continuare a sostenere le forze locali". "Siamo leader della lotta contro il terrorismo anche nella regione del Sahel", ha ricordato, aggiungendo che la Repubblica Ceca prenderà nuovamente "il comando della missione in Mali nell'estate del 2022". Secondo Babis la pandemia di coronavirus è stato un test, "un conflitto con un avversario invisibile e difficile" durante il quale "abbiamo capito quanto è importante la sanità anche in un'ottica di sicurezza". La pandemia è stata un test per le Forze armate, che "si sono dimostrate capaci". "I nostri militari hanno aiutato fin dall'inizio, ampliando le capacità degli ospedali, assistendo nella campagna vaccinale, gestendo il punto vaccinale presso l'O2 universum a Praga", ha dichiarato il premier. Babis ha ribadito che l'adesione del Paese alla Nato è essenziale per la sua sicurezza e che la Repubblica Ceca sta "rimpiazzando i suoi armamenti più obsoleti e inaffidabili con armi moderne", non solo acquistandole dall'estero ma anche "coinvolgendo l'industria bellica ceca, che ha una lunga e valida tradizione". (Vap)