Cina-Repubblica del Congo: colloquio tra presidenti su sviluppo relazioni bilaterali

- La Cina è pronta a collaborare con la Repubblica del Congo per approfondire la fiducia politica reciproca e per spingere a un maggiore sviluppo i legami bilaterali. Lo ha dichiarato il presidente cinese Xi Jinping nel corso di una conversazione telefonica con Denis Sassou Nguesso, presidente di quel Paese africano. "La Cina sostiene la Repubblica del Congo nell'intraprendere un percorso di sviluppo che si adatti alle sue condizioni nazionali, nella salvaguardia della sovranità nazionale, della sicurezza e degli interessi di sviluppo e anche nel trasformare i suoi vantaggi in risorse e posizione geografica in vantaggi di sviluppo", ha dichiarato Xi. "Pechino incoraggerà le aziende più capaci a investire nella Repubblica del Congo ed è disposta ad approfondire la cooperazione in settori quali l'assistenza medica e sanitaria, l'agricoltura e il sostentamento delle persone, aiutare la spinta all'industrializzazione e alla diversificazione economica e promuovere lo sviluppo economico e sociale della Repubblica del Congo", ha poi aggiunto il presidente cinese. Da parte sua, Sassou ha affermato che la Repubblica del Congo sostiene la posizione della Cina sulla salvaguardia dei suoi interessi fondamentali e si oppone alle interferenze negli affari interni della Cina. La Repubblica del Congo, ha aggiunto, coopererà con la Cina per approfondire le relazioni bilaterali, per realizzare l'iniziativa della Nuova via della seta (Belt and road initiative, Bri) e attuare i risultati del vertice di Pechino del Forum sulla cooperazione Cina-Africa. (Cip)