Eurasia: Lavrov, la Russia auspica coinvolgimento Ue nel Forum Asem

- Il Forum Asia-Europa (Asem) può svolgere un ruolo importante nel rafforzare il multilateralismo e nel superare le linee di divisione in Eurasia e la Federazione Russa spera che l'Ue vi si unisca. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov in un videomessaggio ai partecipanti al forum dialogo ad alto livello dell'Asem. "Speriamo che l'Ue si unisca al nostro lavoro costruttivo. Il naturale riavvicinamento degli Stati e delle strutture internazionali nello spazio Asem ha lo scopo di facilitare l'integrazione paneurasiatica nel prossimo futuro. Vorrei ricordarvi che questo è esattamente la direzione in cui si orienta l'iniziativa del presidente Vladimir Putin finalizzata a formare una Grande partnership eurasiatica", ha affermato Lavrov. Il ministro degli Esteri russo ha anche osservato che il principio della sicurezza indivisibile nello spazio euro-atlantico, sancito nella Carta di Parigi per una nuova Europa del 1990, fino ad oggi non ha perso la sua attualità.(Rum)