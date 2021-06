© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In queste ore Matteo Salvini sta intervenendo sui contributi a fondo perduto previsti nel Dl Sostegni Bis per i piccoli imprenditori del settore dell’ospitalità a tavola (Horeca). Lo fa sapere lo staff della Lega. La cifra è disponibile, ma per alcuni problemi tecnici non è stata ancora erogata. (Rin)