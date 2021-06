Agroalimentare, Car chiude per nono anno consecutivo esercizio con risultati positivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Approvato dall’Assemblea dei soci del Centro agroalimentare Roma il bilancio 2020, che chiude con un utile anti imposte di quasi 1,6 milioni di euro. Il Car, il più grande Mercato all’ingrosso italiano, raggiunge questo importante risultato per il nono anno consecutivo con una marginalità in termini assoluti maggiore della media dei Mercati italiani. Lo comunica in una nota il Centro agroalimentare Roma. Nonostante, quindi, la drammatica emergenza sanitaria, legata alla pandemia da Covid 19, il Car esce da questo esercizio rafforzato perché ha potuto esaltare i suoi aspetti migliori, in modo particolare la grandissima capacità di resilienza e la sua duttilità, che hanno fatto sì che il Car abbia continuato a svolgere la sua funzione pubblica, pur tra tanti problemi e difficoltà". (segue) (Com)