Agroalimentare, Car chiude per nono anno consecutivo esercizio con risultati positivi (2)

- "In tale difficile contesto, il Centro agroalimentare Roma - spiega la nota - ha visto anche aumentare il fatturato di quasi il 4 per cento, un incremento contenuto ma comunque positivo, in un esercizio in cui tantissime aziende hanno avuto un forte contenimento dello sviluppo del proprio giro d’affari. Inoltre, nel corso dell’esercizio 2020, il Car ha finalmente avviato un importantissimo programma di ampliamento della struttura, andando ad opzionare l’area dove programmare questo investimento, e ha provveduto anche all’aggiornamento del proprio Business Plan, risultando necessario ed improcrastinabile attagliarlo alla drammatica vicenda del Covid. Infine, sono diversi gli ambiti in cui Car ha deciso di catalizzare, a titolo promozionale, i propri sforzi. Tra questi la sostenibilità ambientale, ad esempio con il proseguo dei lavori per il raffrescamento del Mercato Ortofrutticolo, il contenimento ed il recupero delle eccedenze attraverso le buone pratiche adottate e l’attività del laboratorio 'Papa Francesco', l’attenzione alla produzione con la realizzazione del 'Percorso Origini', la garanzia del reperimento del prodotto fresco e di qualità con l’apertura dello spazio Mercato anche nel periodo del lockdown, il sostegno al comparto ittico attraverso mirate campagne di promozione". (segue) (Com)