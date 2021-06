Agroalimentare, Car chiude per nono anno consecutivo esercizio con risultati positivi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Alcune iniziative hanno meritato agli operatori, da parte della Fao, l’encomio di 'Food Heroes 2020'. È stata altresì portata a termine la piantumazione avviata nel 2019 in occasione della 'Giornata Nazionale degli Alberi' - aggiunge la nota -. Oltre 420 alberi ad alto fusto - uno per ogni azienda operante nel mercato - di cui in buona misura già in produzione. Il raccolto, affidato ad Isola solidale, già conduttore del laboratorio di trasformazione, è stato poi trasformato in prodotti a disposizione delle fasce bisognose attraverso donazioni ad organizzazioni del terzo settore". "Gli obiettivi e le azioni strategiche - dichiara Valter Giammaria, presidente del Centro agroalimentare Roma - volte a far crescere la struttura sono state in questi anni, e continuano ad essere per il prossimo futuro, il leitmotiv del nostro lavoro di ogni giorno. Quanto è stato fatto ha portato il Car a divenire un Hub di eccellenza in Italia ed un punto di riferimento nel panorama europeo. Per garantire una crescita maggiore, per riuscire ad essere pronti a cogliere le sfide sempre nuove che questo comparto ci impone, ci poniamo l’impegno a portare a termine altri ambiziosi obiettivi. Nel frattempo abbiamo voluto continuare a sostenere la nostra vocazione originaria, quella di svolgere un servizio di interesse pubblico, garante di trasparenza, correttezza e serietà commerciale e ciò grazie anche a sistemi di controllo, principalmente preventivi, messo in campo per gli Operatori". (segue) (Com)