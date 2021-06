Agroalimentare, Car chiude per nono anno consecutivo esercizio con risultati positivi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo vissuto - aggiunge Fabio Massimo Pallottini, direttore generale di Car - nel 2020 un’emergenza mondiale drammatica che, oltre a livello sanitario, ha impattato anche sul quadro economico complessivo, sia nazionale che internazionale, colpendo quindi anche le attività del Car. Nonostante ciò, la nostra realtà ha retto, sia dal punto di vista occupazionale che dal punto di vista economico. Sono inoltre proseguiti importanti investimenti per circa 5 milioni di euro direttamente autofinanziati. Adesso però, con la speranza di essere usciti dalla fase più acuta dell’emergenza, il Centro Agroalimentare Roma intende perseguire gli scenari evolutivi descritti nel proprio Piano industriale, quale guida di opportunità di crescita e di sviluppo ancora maggiori, riaffermando sempre di più il ruolo centrale del CAR all’interno della filiera agroalimentare italiana e non solo". "Sempre nell’assemblea è stato approvato il Piano Industriale 2021-2024 che prevede, nel periodo, oltre 10 milioni di investimenti", conclude la nota. (Com)