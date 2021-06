Moldova: ambasciatore polacco, Chisinau importante elemento di sicurezza e prosperità regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita della presidente della Moldova, Maia Sandu, in Polonia ha lasciato un'impressione molto positiva. Lo ha detto l'ambasciatore polacco a Chisinau, Bartlomiej Zdaniuk in all'agenzia moldava d'informazione "Ipn", dopo la visita ufficiale di Sandu a Varsavia. "I presidenti di entrambi gli Stati hanno avuto modo di avere un colloquio diretto e di passare in rassegna alcuni temi che sono all'ordine del giorno. Il futuro dell'Europa centrale e orientale ha a che fare con l'integrazione nelle strutture occidentali, ma anche con la cooperazione bilaterale tra i diversi Stati", ha detto il diplomatico. "La Moldova è al confine con l'Ue, con l'Alleanza atlantica ed è naturale che il futuro della Moldova, la sua presenza in vari formati di cooperazione, sia speciale. Tutti gli interlocutori di Sandu hanno ribadito il sostegno incondizionato della Polonia alla Moldova nel suo percorso verso le riforme che porteranno alla costituzione di uno Stato funzionante che assicuri il benessere dei suoi cittadini. La visita è stata un grande successo, i contatti sono stati ristabiliti con i responsabili dello Stato e speriamo, in futuro, di sfruttare al meglio questa visita in diversi progetti che speriamo di realizzare nel prossimo periodo", ha affermato Zdaniuk.(Rob)