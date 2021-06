Omofobia: Salvini su ddl Zan, bene lo stop e la revisione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stop e revisione del ddl Zan. Bene, era la richiesta della Lega". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini che aggiunge: "Sì alla libertà di amare, sì alla lotta contro ogni discriminazione, sì alla punizione di ogni genere di violenza. No a censura e processi per chi ritiene che mamma, papà e famiglia siano il cuore della nostra società, no al gender nelle scuole, no a chi vuole rubare fiabe e sogni ai nostri bambini, no all’utero in affitto. Sempre dalla parte della Libertà e dei diritti”, conclude il segretario del Carroccio. (Com)