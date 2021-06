Armenia-Azerbaigian: Erevan, in corso negoziati con Russia per schierare militari al confine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Armenia sta negoziando con la Federazione Russa il dispiegamento di forze di pace russe nella regione di Gegharkunik, al confine con l'Azerbaigian, ma ancora non è stata presa una decisione definitiva. Lo ha affermato il capo di Stato maggiore dell'Armenia Artak Davtyan. Secondo il generale, la decisione non dipende solo dalla parte armena e sono in corso dei negoziati in merito. "Quando i termini e i dettagli tecnici saranno finalmente chiari forniremo ulteriori informazioni”, ha detto Davtyan. Alla domanda se è stato ottenuto il consenso della parte azerbaigiana, il capo di Stato maggiore ha osservato che "non c'è nulla da chiedere all'Azerbaigian su questioni relative al territorio armeno". In precedenza l'ambasciatore russo in Armenia Sergei Kopjrkin ha detto che ci sono già delle postazioni con militari russi nelle aree problematiche del confine armeno-azerbaigiano nella regione di Syunik, e che "per quanto riguarda ulteriori passi in questa direzione, è necessario aspettare". (Rum)