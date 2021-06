Marocco: ministero Salute invita a rispettare misure prevenzione Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Salute marocchino ha nuovamente avvertito sui rischi di un allentamento delle misure di contrasto alla pandemia di Covid-19, denunciando il mancato rispetto delle forme di prevenzione: indossare la mascherina, evitare assembramenti, lavaggio frequente delle mani. In una nota il ministero ha affermato che "la notevole inerzia registrata nei giorni scorsi in merito alle misure preventive di contrasto al Covid-19, potrebbero portare a una nuova ondata epidemica, soprattutto con l'inizio delle vacanze estive e la ripresa dei voli internazionali da e per il Marocco, nonché la graduale revoca delle misure di coprifuoco notturno".ResMarocco: 12,5 milioni di euro di armi ordinati alla Spagna nel 2020RabatAmmontano a 12,5 miliardi di euro gli ordini di armamenti effettuati nel 2020dal Marocco alla Spagna. Secondo un rapporto del ministero della Difesa spagnolo, rilanciato dalla stampa marocchina, le vendite totali della Spagna nello stesso anno sono state pari a 3,6 miliardi di euro. Negli ultimi cinque anni, il Marocco ha acquistato armi spagnole per un valore di 105 milioni di euro, di cui 82 milioni di euro solo per munizioni. Lo scorso gennaio, il Marocco ha anche firmato un contratto con la società pubblica spagnola Navantia per la progettazione e la costruzione di un singolo pattugliatore offshore (Opv) per la Marina reale marocchina, il cui costo oscilla tra i 100 ei 120 milioni di euro. (Res)