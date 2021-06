Algeria: Covid, Istituto Pasteur pubblica i numeri delle varianti più diffuse nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Istituto Pasteur di Algeri ha pubblicato le statistiche delle varianti del virus Sars-CoV-2 più diffuse nel Paese. "Nell'ambito della ricerca genetica relativa al controllo dei ceppi mutati del virus Sars-CoV-2, che l'Istituto Pasteur in Algeria sta effettuando su campioni ricevuti da vari governatorati, vi informiamo del numero totale di casi dei vari ceppi finora rilevati, stimati in 749", afferma l'istituto in un comunicato. "Segnaliamo che nel mese di giugno sono stati scoperti 225 casi di contagio da varianti, in particolare Alfa e Delta”, si legge nella nota. "Tutti gli altri ceppi attualmente circolanti nel mondo, Beta e Gamma, sono sotto stretto monitoraggio da parte dell'Istituto". L'istituto algerino ha raccomandato la popolazione ad attenersi rigorosamente alle regole di base previste dal protocollo sanitario (indossare mascherine protettive, distanziamento fisico e lavaggio frequente delle mani) per limitare la diffusione del virus e delle sue varianti. (Ala)