Repubblica Ceca: Kulhanek, la Nato ci garantisce sicurezza come mai nella nostra storia

- L'adesione della Repubblica Ceca alla Nato le ha dato una garanzia di sicurezza che non ha mai avuto nella storia. Lo ha detto il ministro degli Esteri ceco, Jakub Kulhanek, intervenuto a una conferenza intitolare "La nostra sicurezza non può essere data per scontata" al Castello di Praga. "La questione della sicurezza dovrebbe essere condivisa, le serve un consenso politico", ha detto, aggiungendo che "la nostra presenza nell'Unione europea e nella Nato è essenziale a questo obiettivo". "L'adesione alla Nato ci dà garanzie di sicurezza che non abbiamo mai avuto nella storia" e tuttavia "serve l'impegno degli alleati e la volontà di confermare la cooperazione". A detta di Kulhanek, il recente vertice della Nato a Bruxelles ha confermato questa volontà. Il vertice ha offerto l'occasione di "ribadire la volontà di cooperazione tra le due sponde dell'Atlantico". A proposito delle minacce che la Nato continua a fronteggiare, il ministro ha citato innanzitutto la Russia. "Molte delle azioni che intraprende hanno il carattere di minaccia e servono capacità militari a scopo di deterrenza", ha affermato il ministro degli Esteri ceco. (segue) (Vap)