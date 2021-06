Repubblica Ceca: Kulhanek, la Nato ci garantisce sicurezza come mai nella nostra storia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Allo stesso tempo "la Nato ha dichiarato la sua volontà di dialogo politico con Mosca" per minimizzare i rischi di scontro. Da parte della Russia, evidenzia Kulhanek, serve la medesima volontà. A proposito di Cina, il capo della diplomazia ceca afferma che essa rappresenta una sfida e nell'area della sicurezza informatica è anch'essa una minaccia, ma anche verso Pechino serve dialogo. "La Cina ha un punto di vista specifico in merito al futuro ordine mondiale e la Nato deve occuparsene", ha detto Kulhanek, aggiungendo che occorre "sottolineare che la Nato non considera la Cina un avversario". Come il premier Andrej Babis prima di lui, anche il ministro degli Esteri si è detto dispiaciuto della scelta di ritirarsi dall'Afghanistan dopo 20 anni. "Ci ritiriamo ma restano preoccupazioni di destabilizzazione" e occorre quindi continuare a supportare le forze afgane. (Vap)