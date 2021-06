Armenia: Ue, forze politiche collaborino per affrontare sfide, pronti a rafforzare relazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea invita tutte le forze politiche in Armenia a collaborare ora per affrontare efficacemente le sfide che il Paese ha davanti ed è pronta a rafforzare ulteriormente le relazioni bilaterali e a sostenere Erevan nel suo importante programma di riforme basato sugli impegni congiunti nell'accordo di partenariato globale e rafforzato Ue-Armenia. Lo ha comunicato il Servizio europeo per l'azione esterna (Seae) che ha ricordato che il 20 giugno si sono svolte in Armenia le elezioni parlamentari anticipate. Secondo la valutazione preliminare della missione di osservazione elettorale dell'Ufficio per le istituzioni democratiche ei diritti umani (Odihr) dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce), le elezioni sono state competitive e generalmente ben gestite in un breve lasso di tempo. Agli elettori è stata fornita un'ampia gamma di opzioni e i diritti e le libertà fondamentali sono stati generalmente rispettati, con i concorrenti che hanno potuto fare campagna elettorale liberamente. La giornata elettorale, compreso il conteggio dei voti, è stata valutata complessivamente positivamente. Come notato anche dalla missione Osce/Odihr, la campagna elettorale è stata caratterizzata da un'intensa polarizzazione e segnata da una retorica sempre più accanita tra i principali contendenti, ostacolando un dibattito incentrato sulla politica. (segue) (Beb)