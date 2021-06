Azerbaigian: Banca mondiale, a giugno 2022 nuova strategia di partenariato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca mondiale inizierà a preparare delle strategie di partenariato dedicate ai singoli Paesi dopo la fine della pandemia di coronavirus. Lo ha detto Sarah Michael, Country Manager della Banca Mondiale per l'Azerbaigian, citata dall’agenzia di stampa “Apa”. Secondo Michael, la Banca mondiale ha sospeso lo sviluppo delle strategie a causa della pandemia: "Abbiamo sospeso lo sviluppo delle nostre strategie di partenariato per i paesi per cinque anni a causa della pandemia. Perché ora è difficile dire come sarà la situazione dopo la pandemia. Lo sviluppo della nostra strategia quinquennale per l'Azerbaigian è stato ritardato per questo motivo". Secondo la funzionaria, la nuova strategia di partenariato della Banca mondiale per l'Azerbaigian per il 2021-25 si baserà sulla strategia di sviluppo nazionale sviluppata dal governo di Baku e includerà anche la ricostruzione dei territori riconquistati dall’Azerbaigian durante il conflitto con l’Armenia dello scorso autunno. "Svilupperemo la nostra strategia partendo dalle priorità del governo azerbaigiano. La nuova strategia di partenariato per il Paese dovrebbe essere pienamente pronta a giugno del prossimo anno", ha spiegato Michael. (Rum)