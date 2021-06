Armenia: premier Pashinyan, basta insulti e contrasti, lavoriamo per consolidamento nazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pashinyan ha ricordato, inoltre, l’attività svolta dal governo per restituire alle persone ciò che era stato sottratto loro in anni di malgoverno. Il premier ha ricordato che negli ultimi tre anni non è stato sottratto nulla a nessuno con la forza e che è stato avviato un meccanismo di confisca dei beni illegali che avrà effetti inevitabili. Pashinyan ha suggerito a tutti coloro che hanno proprietà illegali di avviare dei negoziati con il governo e restituire in autonomia ciò che hanno rubato. “Esorto tutti a non perdere l'occasione e a non ritardarla sino a quando i meccanismi statali non inizieranno a funzionare. Esorto tutti ad avviare immediatamente dei negoziati per restituire quanto illegalmente sottratto, una decisione che aiuterà l'agenda socio-economica dell'Armenia'', ha detto Pashinyan. (Rum)