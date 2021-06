Meteo Milano: la situazione di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo sereno o poco nuvoloso sulla Pianura con possibili nubi basse fino al mattino sui settori occidentali, su Alpi e Prealpi da poco a parzialmente nuvoloso con qualche addensamento specie nel pomeriggio. Possibili isolati rovesci o temporali su Alpi e Prealpi specie sui settori occidentali, poco probabili ma non del tutto esclusi anche sulla Pianura. Temperature stazionarie o in lieve calo. In Pianura minime tra 19 e 21° C, massime tra 29 e 34° C. (Rem)