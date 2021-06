© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo da poco a parzialmente nuvoloso con addensamenti specie sui rilievi e nel pomeriggio. Possibile qualche isolato rovescio o temporale su Alpi e Prealpi nel pomeriggio/sera, sulla Pianura poco probabili ma non del tutto esclusi. Temperature stazionarie o in lieve calo. In pianura minime intorno a 20 °C, massime intorno a 32 °C.(Rem)