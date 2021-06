Roma 2021: Michetti, ho carta bianca, coinvolgerò politica ma presto anche lista civica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho avuto carta bianca, ho detto subito che io ragiono con la mia capoccia. Ho il massimo rispetto e condivisione di tutto e tutti, c'è gente che fa politica da anni sul territorio con onestà e correttezza e sarà tutta valorizzata. Io sto al loro servizio. Ma è chiaro che dobbiamo creare anche una lista civica che porti a votare chi non ha mai votato ed è deluso dalla politica". Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma per il centrodestra, Enrico Michetti, in un intervento a Radio Radio. "Il mio avversario è l'astensionismo. Ho solo un grande obiettivo, infiammare la città con un grande progetto e far capire che Roma si può governare e governare bene", ha concluso. (Rer)