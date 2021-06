Roma: smantellato cartello della droga, 15 arresti per traffico internazionale di stupefacenti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I soggetti incaricati del delicato e rischioso compito del trasporto del narcotico, perlopiù donne, nascondevano la sostanza in bottiglie di bevande e di prodotti fito-terapici, oppure all’interno di ovuli ingeriti prima di salire a bordo di aerei di linea delle tratte Santiago del Cile – Lima – Roma. Tra i destinatari delle partite di stupefacente importate dal gruppo di sudamericani, emerge anche la figura di un italiano residente in provincia di Crotone, il quale nel mese di marzo dell’anno 2019, avrebbe dovuto ricevere a domicilio il campione di una fornitura di stupefacente al fine di testarne le qualità. Uno dei promotori dell’attività di narcotraffico, Ybanez Ninamango, classe 1995, si occupava di reperire lo stupefacente in Perù per poi affidarlo, per il trasporto, a soggetti reperiti in Sudamerica che giungevano nella Capitale. (segue) (Rer)