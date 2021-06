Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi a Milano e in Lombardia.COMUNEIl sindaco di Milano Giuseppe Sala prende parte all'inaugurazione del nuovo campus di architettura del Politecnico di Milano, ideato da Renzo Piano.Via Bonardi, 9 (ore 10.40)Commissione consiliare congiunta Mobilità e Partecipate. All'ordine del giorno la costruzione di torrini per il ricambio d'aria lungo M4 con l'audizione del presidente di M4, Fabio Terragni.Diretta YouTube (dalle 14.30 alle 16.00)Commissione consiliare Antimafia. All'ordine del giorno: possibilità di identificare il titolare effettivo, la risposta di Anac al parere del Comitato antimafia e proposta di modifica del piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza. Presente il segretario generale dottor Fabrizio Dall'Acqua.Diretta YouTube (dalle 16.00 alle 17.30)Commissione consiliare Pari opportunità. All'ordine del giorno la presentazione progetto sperimentale "U.o.m.o." su uomini maltrattanti con, tra gli altri, il presidente vicario del Tribunale di Milano Fabio Roia e la presidente della Società Italiana di Criminologia prof. Isabella Merzagora.Diretta YouTube (dalle 17.30 alle 19.00)REGIONEL'assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità di Regione Lombardia, Alessandra Locatelli, interviene alla presentazione di un progetto Vanni Oddera, il motociclista già protagonista qualche settimana fa dell'evento di mototerapia per bambini disabili in piazza Città di Lombardia.Azienda Agricola "La Mia Terra di N.B.", via Tripolli, 1 - Angera/Va (ore 10.30)L'assessore a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia, Claudia Maria Terzi, interviene all'aeroporto di Orio al Serio, alla tavola rotonda all'interno del convegno di presentazione del 'Fact Book 2021 - Il trasporto aereo nel futuro della mobilità' dell'Itsm (Iccsai transport and sustainable mobility center) dell'Università di Bergamo.Aeroporto Milano Bergamo-Orio al Serio - Auditorium "Ilario Testa", via Aeroporto, 13 - Orio al Serio/Bg (ore 17.00) (segue) (Rem)