- Questa notte, intorno alle 3:40, i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme in un locale in via Nomentana, il Circè fan e food. Le fiamme sono esplose nella parte esterna di un ristorante per poi propagarsi all’interno. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto presenti le forze dell’ordine per individuare le cause. (Rer)