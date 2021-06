Covid: Cts, con incidenza attuale possibile rimuovere mascherine all'aperto tutelando i più fragili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Cts nella seduta di ieri ha affrontato il quesito posto dal ministero della Salute circa l'opportunità di mantenere l'obbligo di indossare mascherine nell'attuale scenario epidemiologico e in una nota sottolinea che le mascherine rappresentano uno dei mezzi più efficaci per la riduzione della circolazione del virus; lo scenario epidemiologico è caratterizzato da una incidenza stabilmente e significativamente sotto i 50 casi x 100.000 abitanti nei 7 giorni indicativa di una contenuta circolazione del virus SARS-CoV-2; questo si tradurrà in un quadro nazionale che dalla prossima settimana vedrà tutte le regioni in zona bianca. Sulla base di questi dati il Cts ritiene che nell'attuale scenario epidemiologico a partire dal 28 giugno con tutte le regioni in zona bianca ci siano le condizioni nelle cosiddette zone bianche per superare l'obbligatorietà dell'uso delle mascherine all'aperto salvo i contesti in cui si creino le condizioni per un assembramento (es: mercati, fiere, code, ecc....). (segue) (Com)