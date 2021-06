Covid: Cts, con incidenza attuale possibile rimuovere mascherine all'aperto tutelando i più fragili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le persone devono sempre portare con sé una mascherina in modo da poterla indossare ogni qualvolta si creino tali condizioni debba essere raccomandato fortemente l'uso della mascherina nei soggetti fragili e immunodepressi e a coloro che stanno loro accanto e deve essere sempre indossata negli ambienti sanitari secondo i protocolli in essere. Per il Cts inoltre deve sempre essere mantenuto l'obbligo di indossare la mascherina in tutti i mezzi di trasporto pubblico ed essere rispettate le disposizioni e i protocolli stabiliti per l'esercizio in sicurezza delle attività economiche, produttive e ricreative. (Com)